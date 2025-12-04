Per Alexander-Arnold il 2025 è finito ha giocato regolarmente col Real Madrid solo il Mondiale per club

Per Trent Alexander-Arnold il 2025 è terminato. Il giocatore arrivato a parametro zero dal Liverpool al Real Madrid ha disputato regolarmente con i blancos solo il Mondiale per club quest’estate (5 partite, 2 assist, 390 minuti totali). Alexander-Arnold non trova pace al Real Madrid. Il comunicato medico del Real Madrid, dopo l’ultimo infortunio di ieri, riporta: Dopo i test effettuati oggi al nostro giocatore Trent Alexander-Arnold, gli è stata diagnosticata una lesione muscolare nel retto anteriore del quadricipite della gamba sinistra. Non è stato un inizio di stagione facile per l’inglese; ha iniziato altalenante il campionato, per poi saltare sette match tra fine settembre e fine ottobre, sia per un infortunio alla coscia, sia perché Xabi Alonso lo ha lasciato in panchina, come nel Clasico col Barça. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Per Alexander-Arnold il 2025 è finito, ha giocato regolarmente col Real Madrid solo il Mondiale per club

