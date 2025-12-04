Pensioni FdI ci riprova con Opzione donna | chi potrà accedere alla misura
Fratelli d'Italia non molla la presa su Opzione donna e presenta l'ennesimo testo in Senato. Il partito di Giorgia Meloni vuole prolungare la durata della misura che prevede l'uscita anticipata per le donne che hanno almeno 61 anni di età e 35 di contributi a patto, anche in questo caso, di. 🔗 Leggi su Today.it
