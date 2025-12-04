Pensioni come riscattare fino a 5 anni per aumentare l' assegno con la pace contributiva entro il 31 dicembre 2025

Pensioni, ultima chiamata per la pace contributiva. È fissato al 31 dicembre 2025 il termine ultimo per accedere alla misura - introdotta a partire dal 1° gennaio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Pensioni, come riscattare fino a 5 anni per aumentare l'assegno con la pace contributiva (entro il 31 dicembre 2025)

Leggi anche questi approfondimenti

