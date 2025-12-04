Pensioni 2026 per la Cgil le rivalutazioni sono una beffa | aumenti di pochi euro mentre cresce la pressione fiscale

Veronasera.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Legge di Bilancio per il 2026 ha stabilito una rivalutazione delle pensioni pari all’1,4% in riferimento all’inflazione 2025 calcolata dall’Istat, misura che il ministero delle finanze ha comunicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre e che sarà erogata a partire dall'1 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Veronasera.it

pensioni 2026 per la cgil le rivalutazioni sono una beffa aumenti di pochi euro mentre cresce la pressione fiscale

© Veronasera.it - Pensioni 2026, per la Cgil le rivalutazioni sono una "beffa": aumenti di pochi euro mentre cresce la pressione fiscale

Contenuti che potrebbero interessarti

pensioni 2026 cgil rivalutazioniPensioni, aumenti netti da 3 a 17 euro. Cgil: “Una finta rivalutazione all’inflazione” - E su quanto hanno perso in questi anni i pensionati per effetto del fiscal drag, tra tasse e ... Scrive repubblica.it

pensioni 2026 cgil rivalutazioniPensioni 2026 rivalutate di pochi euro - 'Una beffa' denuncia la Cgil e di quei pochi euro una parte se ne va in tasse ... Segnala giornaleadige.it

pensioni 2026 cgil rivalutazioniPensioni INPS, di quanto aumentano con la rivalutazione ufficiale 2026? Simulazioni - Nell’ottica di proteggere le pensioni dalle grinfie dell’inflazione opera nel nostro Paese un meccanismo automatico di rivalutazione basato sulla variazione ... Segnala leggioggi.it

pensioni 2026 cgil rivalutazioniAumento pensioni 2026 divorato dalle tasse: gli esempi reali che confermano la “beffa” - Aumenti minimi, tasse che erodono tutto e pensionati sempre più in difficoltà: gli esempi reali mostrano perché l’aumento pensioni delude ... Da investireoggi.it

pensioni 2026 cgil rivalutazioniParadosso pensioni, gli aumenti non bastano a fare fronte all’inflazione - Emerge un paradosso sulle pensioni da uno studio dello Spi Cgil, una rivalutazione all’1,4% erosa dal fisco che non consente di vivere meglio ... Scrive quifinanza.it

Pensioni minime: “Aumento reale di soli 3,13 euro, beffa fiscale” - Rivalutazione Pensioni minime 2026, la "grande beffa del fisco: aumenti reali di pochi euro, solo 3,13": la denuncia di Spi Cgil di Verona ... Si legge su veronaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Pensioni 2026 Cgil Rivalutazioni