Pensioni 2026 per la Cgil le rivalutazioni sono una beffa | aumenti di pochi euro mentre cresce la pressione fiscale

La Legge di Bilancio per il 2026 ha stabilito una rivalutazione delle pensioni pari all’1,4% in riferimento all’inflazione 2025 calcolata dall’Istat, misura che il ministero delle finanze ha comunicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre e che sarà erogata a partire dall'1 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Pensioni 2026, per la Cgil le rivalutazioni sono una "beffa": aumenti di pochi euro mentre cresce la pressione fiscale

