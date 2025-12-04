Pensionato cade per strada e muore poi la grave accusa | di chi sarebbe la colpa

Un pensionato di 70 anni perde la vita dopo una caduta dalla propria bicicletta. La scena si consuma in una mattina apparentemente ordinaria, quando l'uomo, impegnato nella sua consueta attività sportiva, viene tradito da una buca nell'asfalto lungo un tratto di strada comunale. Un imprevisto che in pochi istanti si trasforma in tragedia, trascinando con sé una scia di domande sulle condizioni delle strade pubbliche e sulle responsabilità delle istituzioni locali. Leggi anche: Lutto nel mondo del cinema: addio al giovane e particolare attore, 27 anni appena La dinamica della caduta. La dinamica dell'incidente si distingue per la sua drammaticità quanto per l'apparente banalità della causa scatenante: una semplice irregolarità nel manto stradale.

