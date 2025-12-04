Pensionato cade per strada e muore ora l’accusa | Ecco di chi è la colpa Accuse gravi

Una mattina come tante, il sole filtrava tra gli alberi mentre un uomo di settant’anni si godeva la sua pedalata abituale. Era un momento di pace, un piccolo rito quotidiano di libertà e salute. Ma quella giornata si è interrotta bruscamente in un punto preciso della strada, un punto segnato non dalla casualità, ma da una ferita nell’asfalto, una buca invisibile o forse troppo a lungo ignorata. La bicicletta, simbolo di leggerezza, è diventata improvvisamente un peso incontrollabile. La caduta, l’impatto, e poi il silenzio rotto solo dal dolore, hanno trasformato un tranquillo giro in un destino fatale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Pensionato cade per strada e muore, ora l’accusa: “Ecco di chi è la colpa”. Accuse gravi

