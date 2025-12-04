Pensionato cade in una buca mentre va in bici e muore | l' ex sindaco accusato di omicidio stradale
Un pensionato muore dopo essere finito in una buca e l'ex sindaco finisce a processo. La tragedia risale al 28 settembre del 2023 ed è costata la vita ad Aldovino Lancia, 70 anni, caduto dalla sua bici tra strada vicinale di Berlia e via Rosa Luxemburg, a Collegno, nel Torinese. L'ex primo. 🔗 Leggi su Today.it
