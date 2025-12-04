Inter News 24 Il bomber del Parma Mateo Pellegrino ha parlato del suo ex tecnico Chivu, dicendo anche la sua sull’approdo all’Inter dell’allenatore. Matteo Pellegrino, centravanti del Parma, ha parlato ai microfoni di SportMediaset del suo futuro, ma anche del suo vecchio allenatore Chivu, che lo ha guidato negli ultimi mesi della passata stagione. Di seguito le sue parole. IL PARAGONE CON CRESPO – «Se mi sento pronto per diventare il nuovo Crespo? Il paragone è un po’ troppo, lui ha fatto tantissimo, non solo al Parma. Provo a fare del mio meglio, vediamo cosa diventerò» IL PARAGONE CHIVU CUESTA – «Non hanno tanto in comune, sono due grandissime persone. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pellegrino parla di Chivu: «Grandissima persona. Era pronto per una big? Vi spiego»