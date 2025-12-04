Peacock acquista i diritti per la serie tv adattata di clue
nuova serie tv di Clue in sviluppo: dettagli e anticipazioni. Il mondo delle trasmissioni televisive si arricchisce di una nuova produzione dedicata al celebre gioco da tavolo Clue. Dopo anni di tentativi e riproposizioni, questa idea sta finalmente prendendo forma con l'obiettivo di catturare l'interesse di un pubblico sempre più vasto. La proposta, che si inserisce nel trend delle rivisitazioni di classici, mostra come il franchise sia in forte espansione anche nel settore delle serie seriali. la produzione e l'acquisizione dei diritti. Secondo le informazioni divulgate da Deadline, Peacock ha ottenuto i diritti per una versione scripted di Clue.
