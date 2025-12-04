Pd Virginia Zilli non è più vicesegretaria provinciale

Virginia Zilli non è più la vicesegretaria del Partito Democratico. All’esponente fiorenzuolana è stato tolto l’incarico dal segretario Massimiliano Gobbi nelle scorse ore. «È venuta meno la fiducia», avrebbe spiegato l’esponente ai membri del partito, annunciando di essere pronto a riaffidare. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

