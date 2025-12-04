**Pd | sui social il ' wrapped' del governo Meloni 2025 ' è ora di cambiare musica' **

Roma, 4 dic (Adnkronos) - "E' ora di cambiare musica". Su Instagram, il Partito democratico pubblica una serie di immagini con lo stile del Wrapped di Spotify, il riepilogo personalizzato delle abitudini di ascolto che arriva a fine anno a ogni utente. "Tutto è pronto per il Wrapped del governo Meloni. Andiamo. 2025", si legge nella prima slide dei dem. "Il 2025 è stato una festa, a sentire la destra italiana. Un po' meno per te e per tutti gli italiani", la seconda scheda. E a seguire, "le balle che hai dovuto sentire di più: 1) 'fun-zio-ne-ran-no'. Di Giorgia Meloni feat Edi Rama, remix n.4. 2) 'Mai così tanti soldi nella sanità con noi'. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Pd: sui social il 'wrapped' del governo Meloni 2025, 'è ora di cambiare musica'**

Spotify Wrapped 2025 si avvicina e introdurrà ancora card social e video messaggi degli artisti; atteso per la prima settimana di dicembre. https://tech.everyeye.it/notizie/spotify-wrapped-2025-arrivare-cosa-sappiamo-data-uscita-843904.html?utm_medium= - facebook.com Vai su Facebook

**Pd: sui social il 'wrapped' del governo Meloni 2025, 'è ora di cambiare musica'** - Su Instagram, il Partito democratico pubblica una serie di immagini con lo stile del Wrapped di Spotify, il riepilogo personalizzato delle abitud ... Secondo lanuovasardegna.it

Sociale, Furfaro (Pd): 'Meloni al governo perché sinistra ha tradito sue promesse' - “Io non passo il tempo a bloccare gli sfratti per sport, ma perché si parla spesso di persone che sono morose incolpevoli, gente che non riesce più a pagare l’affitto non per colpa loro. Si legge su adnkronos.com

Madìa (PD): grave lo stop del governo alla soglia d’età per i social - “Se venisse confermata la notizia dello stop da parte di Giorgia Meloni della proposta di età minima per i social sarebbe un fatto molto grave. Si legge su primaonline.it

Susanna Camusso: “Al governo serve dividere il fronte sindacale per poi colpire i lavoratori” - I sindacati devono ritrovare unità perché a questo governo del lavoro e dei lavoratori non importa nulla». repubblica.it scrive

Lidi, scontro con il governo. Il Pd: vuoti per i salari bassi. “No, vanno tutti in montagna”. - «Moltissime famiglie non riescono a partire per le ferie — dice la segretaria del Pd Elly Schlein a margine della festa dell’Unità di Villadossola — Il governo dovrebbe fare subito due cose per ... Segnala repubblica.it

Giovanna Martelli lascia governo e Pd - Giovanna Martelli, consigliere del governo per le pari opportunità, ha lasciato il gruppo del Pd alla Camera e si è iscritta al misto. affaritaliani.it scrive