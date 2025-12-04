Pesaro, 4 dicembre 2025 – Braccia spalancate lui, braccia spalancate l’altro. A Pesaro, nella pista di ghiaccio che ha già fatto il giro del mondo per aver inglobato la statua di Luciano Pavarotti fino alle ginocchia, è comparso un nuovo protagonista: Olaf. Sì, proprio Olaf, il pupazzo di neve di Frozen, quello dal sorrisone ingenuo, la carota al posto del naso e l’entusiasmo di un bambino in gita. Mario, pensionato a sua insaputa: recupera 124mila euro. “Controllo fatto per caso” Il personaggio Disney è stato piazzato sul bordo della pista, con le braccia aperte nella stessa identica posa del Maestro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pavarotti nel ghiaccio: accanto spunta Olaf, il pupazzo della Disney ha la stessa posa