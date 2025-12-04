Pavarotti nel ghiaccio | accanto spunta Olaf il pupazzo della Disney ha la stessa posa
Pesaro, 4 dicembre 2025 – Braccia spalancate lui, braccia spalancate l’altro. A Pesaro, nella pista di ghiaccio che ha già fatto il giro del mondo per aver inglobato la statua di Luciano Pavarotti fino alle ginocchia, è comparso un nuovo protagonista: Olaf. Sì, proprio Olaf, il pupazzo di neve di Frozen, quello dal sorrisone ingenuo, la carota al posto del naso e l’entusiasmo di un bambino in gita. Mario, pensionato a sua insaputa: recupera 124mila euro. “Controllo fatto per caso” Il personaggio Disney è stato piazzato sul bordo della pista, con le braccia aperte nella stessa identica posa del Maestro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
Quella che doveva essere un’attrazione natalizia a Pesaro è diventata una figuraccia planetaria. La statua del Maestro Luciano Pavarotti è stata installata nell’ovale di plexiglass della pista di ghiaccio, “tombata fino alle ginocchia”. In meno di 48 ore, la notizia - facebook.com Vai su Facebook
ORO DI BANKITALIA: TESORO O TENTAZIONE? Servizio militare volontario alla francese. Crosetto non osa nominare la leva - Navi italiane, lavoro americano: il paradosso di Fincantieri - Pavarotti nel ghiaccio fino alle ginocchia youtu.be/q6mRFtx6QGI Vai su X
Pavarotti, le polemiche scivolano sul ghiaccio: assalto all'impianto. Le famiglie: «Eccessive quelle critiche» - Quasi unanime la reazione di tante famiglie che ieri pomeriggio nel giorno dell'apertura hanno preso d'assalto ... Segnala msn.com
La statua di Pavarotti nella trappola di ghiaccio, il sindaco non cerca scorciatoie: “Abbiamo sbagliato, ma resta tutto così” - Pesaro, Biancani si assume le responsabilità ma precisa: “All’inizio non era prevista una soluzione del genere. Come scrive msn.com
Pavarotti tra i pattinatori, la statua intrappolata nella pista di ghiaccio. L’ira di Nicoletta Mantovani: “Ridicolizzata la memoria di Luciano” - Pesaro, il monumento dedicato al tenore inglobato (e ingabbiato) nello spazio divertimento per Natale. msn.com scrive