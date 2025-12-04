Pavarotti in freezer Il mondo lirico diviso | Un errore di gusto | Ma resta un grande

di Claudio Salvi Sulla vicenda del Pavarotti "ingabbiato", il mondo della lirica si divide, soprattutto tra cantanti famosi che hanno scelto Pesaro come città dove vivere. In quella che è stata la patria di Mario Del Monaco e Renata Tebaldi, nonché ‘buen retiro’ per big Luciano, la vicenda della statua del tenorissimo intrappolata nella pista di ghiaccio suscita commenti e sentimenti contrastanti tra loro. Il baritono Nicola Alaimo, protagonista di tante edizioni del Rossini Opera Festival e cittadino benemerito pesarese, da Londra (dove si trova per due incisioni discografiche per Opera Rara), minimizza e anzi si sorprende per tanto clamore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pavarotti in freezer. Il mondo lirico diviso: "Un errore di gusto": "Ma resta un grande"

