Paura in segheria resta intrappolato col braccio nel macchinario

Pomeriggio di paura quello vissuto ieri, mercoledì 3 dicembre, in una segheria di Seio, pochi passi da Sarnonico: erano le 15:30 circa quando uno dei lavoratori della ditta è rimasto intrappolato con il braccio in un macchinario per il taglio del legname.Secondo quanto emerso, l’uomo stava. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Paura in segheria, resta intrappolato col braccio nel macchinario

Altri contenuti sullo stesso argomento

Toro, la classifica fa paura e Baroni resta congelato - La classifica fa sempre più paura, è ulteriormente peggiorata rispetto alla giornata precedente e i sogni di Cairo e Vagnati sono sempre più dei miraggi. Si legge su tuttosport.com