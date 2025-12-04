Paura a San Cristoforo arrestato 39enne a per stalking e minacce all’ex compagna

Notte di paura nel quartiere San Cristoforo. La Polizia di Stato ha arrestato un uomo catanese di 39 anni, già noto alle forze dell'ordine, responsabile di ripetuti atti persecutori nei confronti dell'ex compagna, avvenuti nel corso della stessa serata. L'uomo si era presentato più volte sotto casa della donna, nel tentativo disperato di convincerla a riprendere una relazione ormai conclusa. Nel cuore della notte, la vittima ha contattato le forze dell'ordine perché l'ex pretendeva con insistenza di entrare nell'abitazione, nonostante all'interno stesse dormendo il figlio di 5 anni della coppia.

