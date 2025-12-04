Patto per il lavoro nel turismo rifinanziato con 3,5 milioni per soddisfare tutte le richieste

Genovatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta regionale della Liguria ha approvato un rifinanziamento da 3,5 milioni di euro per l’edizione 2025 del Patto per il lavoro nel turismo. Le nuove risorse, che provengono dal Pr Fse+ 2021-2027 (Fondo sociale europeo plus), sono destinate all’erogazione dei bonus per le assunzioni per le. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

