Patto per il lavoro nel turismo rifinanziato con 3,5 milioni per soddisfare tutte le richieste
La giunta regionale della Liguria ha approvato un rifinanziamento da 3,5 milioni di euro per l’edizione 2025 del Patto per il lavoro nel turismo. Le nuove risorse, che provengono dal Pr Fse+ 2021-2027 (Fondo sociale europeo plus), sono destinate all’erogazione dei bonus per le assunzioni per le. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
