Pattinaggio di figura | Guignard-Fabbri salgono di colpi nella rhythm dance alla Golden Spin

Salgono di colpi Charléne Guignard-Marco Fabbri. I danzatori azzurri si sono imposti in occasione della rhythm dance valida per la Golden Spin 2025 di Zagabria, competizione internazionale di pattinaggio artistico inserita nel circuito di seconda fascia ISU Challenger Series, conquistando per l’occasione il nuovo primato stagionale. I danzatori, in Croazia in quanto purtroppo fuori dalle Finali Grand Prix in fase di svolgimento a Nagoya, hanno inaugurato la loro prova eseguendo il set di twizzles, chiamato di livello 4 e valutato con un GOE positivo; bene anche il sollevamento stazionario, anche questo del massimo del livello, così come l’ostica serie di passi sulla midline, assegnata di livello 3-4; l’elemento ha preceduto il pattern, di livello 2, e l’ottima sequenza coreografica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri salgono di colpi nella rhythm dance alla Golden Spin

