Pattinaggio di figura | Chock-Bates regolano Fournier Beaudry-Cizeron nella rhythm dance a Nagoya Lotta aperta
Il primo round va agli statunitensi Madison Chock-Evan Bates. Gli statunitensi si sono infatti imposti in occasione della rhythm dance, ultimo segmento della prima giornata valida per le Finali del circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio di figura, in fase di svolgimento questo weekend sul ghiaccio della IG Arena di Nagoya, in Giappone. Prestazione solida per i detentori del titolo iridato, capaci di battere i diretti rivali francesi Laurence Fournier Beaudry-Guillaume Cizeron grazie a due elementi in particolare: il pattern, chiamato di livello 3, ed il sollevamento rotazionale, valutato superiore rispetto ai transalpini. 🔗 Leggi su Oasport.it
