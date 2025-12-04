Tempo di lettura: < 1 minuto È stato il tempestivo intervento di una squadra della sezione volanti della polizia di Stato, a fermare la donna che aveva già agito su due vetture, infrangendo i vetri e rubando alcuni oggetti presenti all’interno. È accaduto nella notte trascorsa in via Maestri del lavoro e un tratto di via Madonna di Fatim a, dove la donna ha preso di mira alcune auto e infrangendo i vetri le ha aperte per portare via oggetti di valore. La polizia però è riuscita a fermarla quando era intenta a rubare all’interno della seconda vettura colpita. Si tratta di una donna di origini italiane di 35 anni che già in passato era stata fermata sempre dalla polizia per reati analoghi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pastena, furti e danni alle auto: presa ladra