Passeggiata sull' Etna | i boschi di Serra Pizzuta fino al rifugio

Questa domenica prima del Natale un Trekking facile e breve, adatto a tutti, occasione per goderci un suggestivo sentiero INEDITO tra bosco, panorami unici e grotte.Serra Pizzuta Calvarina è un cono di scorie vulcaniche, risalente al XII secolo d.C., situato a circa 1600 m di altitudine sull'Etna. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Passeggiata sull'Etna: i boschi di Serra Pizzuta fino al rifugio

