Passeggiata Inter in coppa Italia | com’è triste il Venezia

Inter-Venezia 5-1. Dicono, la Coppa Italia. Si giocasse almeno sul campo della squadra più debole, allora il Venezia poteva forse provarci a battere l'Inter. Provarci, almeno. Ma finché la gara secca sarà nello stadio di quella più forte, conterà sempre più una trasferta ad Avellino che una a San Siro. E così Giovanni Stroppa, milanista antico, parte con 11 riserve rispetto alla squadra che sta lottando per tornare in Serie A, lasciando i titolari a riposo. Giocheranno lunedì ad Avellino, appunto. All'Inter bastano 3 tiri per vincere la partita. Il primo di Frattesi (fuori), il secondo di Diouf (gol), il terzo di Esposito (raddoppio).

