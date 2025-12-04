Passeggiata Inter in coppa Italia | com’è triste il Venezia
Inter-Venezia 5-1. Dicono, la Coppa Italia. Si giocasse almeno sul campo della squadra più debole, allora il Venezia poteva forse provarci a battere l'Inter. Provarci, almeno. Ma finché la gara secca sarà nello stadio di quella più forte, conterà sempre più una trasferta ad Avellino che una a San Siro. E così Giovanni Stroppa, milanista antico, parte con 11 riserve rispetto alla squadra che sta lottando per tornare in Serie A, lasciando i titolari a riposo. Giocheranno lunedì ad Avellino, appunto. All'Inter bastano 3 tiri per vincere la partita. Il primo di Frattesi (fuori), il secondo di Diouf (gol), il terzo di Esposito (raddoppio). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Scopri altri approfondimenti
DATO CHE COME AVEVO PREVISTO PER L'INTER STASERA (3-0 !) E' VERAMENTE UNA DIVERTENTE PASSEGGIATA DI SALUTE NON MI E' SFUGGITA QUESTA FOTO E DEVO DIRE CHE #HELENA HA PROPRIO UN BEL CELLULARE Vai su X
ULTIMISSIMA ORA … Il riconoscimento è prestigioso, e giustamente se lo aggiudicherà un calciatore strepitoso. Il capitano dell’Inter, all’edizione del 2025 dei “Gazzetta Sports Awards” conquisterà il premio “Performance”. Un po’ per merito dell’annata pass - facebook.com Vai su Facebook
Inter-Venezia di Coppa Italia, dove vederla in TV e streaming: formazioni ufficiali - Alle 21:00 a San Siro in diretta in chiaro su Italia 1 in TV e su Infinity in streaming si gioca Inter- Da fanpage.it
Inter-Venezia 5-1, i nerazzurri passeggiano in Coppa Italia e volano ai quarti di finale - 1 contro il Venezia in Coppa Italia, oggi mercoledì 3 dicembre, e vola ai quarti di finale del torneo. Lo riporta msn.com
Coppa Italia, l'Inter batte il Venezia 5-1 e si qualifica per i quarti di finale - 1 negli ottavi di finale di Coppa Italia con le reti di Diouf (18'), Esposito (20'), Thuram (34', 51') e Bonny (75'). Si legge su tg.la7.it
Coppa Italia, Inter-Venezia: dove vederla in tv e orario, Mediaset o Rai - Luci a San Siro per l'esordio in Coppa Italia dell'Inter di Cristian Chivu, che ospita il Venezia di Giovanni Stroppa in occasione della sfida valida per gli ottavi di finale della competizione tricol ... Secondo msn.com
Coppa Italia, Inter-Venezia: 5-1, tutto facile per i nerazzurri - L'Inter ha battuto il Venezia e vola ai quarti di finale di Coppa Italia: a San Siro finisce 5- msn.com scrive
L’Inter asfalta il Venezia: a San Siro finisce con un netto 5-1 - L'undici di Chivu ci mette qualche minuto ad ingranare ma poi annichilisce i lagunari: prima l'uno- Riporta msn.com