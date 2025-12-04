Passaggio al Bosco a Più libri più liberi Raimo | No censura ma attenzione a regole democratiche

“Non si tratta né di censura né di libri, la ragione per cui in tanti abbiamo sottoscritto quella lettera è per chiedere attenzione alle regole democratiche”. Così lo scrittore Christian Raimo durante la presentazione di Più Libri Più Liberi a Roma, parlando della polemica per la presenza della casa editrice Passaggio al bosco. “ Non si sta parlando né di destra né di sinistra – prosegue – stiamo parlando di un editore che pubblica libri che sembrano proprio propaganda nazista”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Passaggio al Bosco a “Più libri più liberi”, Raimo: "No censura ma attenzione a regole democratiche"

Approfondisci con queste news

Orecchio Acerbo esce dall'Aie contro 'Passaggio al bosco'. La casa editrice contestata per i titoli proposti: "Basta polemiche, faremo una nota dopo la fiera" #ANSA Vai su X

Raccolta di firme contro lo stand di Passaggio al Bosco a Più libri più liberi. Titoli degli immancabili D’Annunzio, Evola, Marinetti, La Rochelle, ma anche Degrelle e Codreanu, difese della XMas e di Salò, della Palestina e di Hezbollah. Molta Nouvelle Droite e - facebook.com Vai su Facebook

Passaggio al Bosco a "Più libri più liberi", Capone: "Chi legge vuole capire non si ferma a polemiche" - (LaPresse) "Questa polemica innescata ha voluto dare una visibilità in più al 'Passaggio al Bosco'. Lo riporta stream24.ilsole24ore.com

Orecchio Acerbo lascia l’Aie in polemica con Passaggio al Bosco a Più Libri Più Liberi - La lettera dell’editrice Fausta Orecchio: il catalogo di Passaggio al Bosco è un’esaltazione di valori in contrasto con la Costituzione ... msn.com scrive

Passaggio al Bosco a “Più libri più liberi”, Raimo: "No censura ma attenzione a regole democratiche" - "Non si tratta né di censura né di libri, la ragione per cui in tanti abbiamo sottoscritto quella lettera è per chiedere attenzione ... stream24.ilsole24ore.com scrive

Massimo Cacciari. “I libri di Passaggio al Bosco sono in vendita ovunque. Si discute del nulla” - Il filosofo critica l’appello per escludere l’editore coi testi fascisti da Più Libri Più Liberi: “Per fortuna questi libri sono pubblicati liberamente, e ... Scrive huffingtonpost.it

Perché gli scrittori stanno protestando contro l'inclusione dell'editore Passaggio al Bosco a Più Libri Più Liberi 2025 - Una lettera aperta di decine di autori e autrici condanna la partecipazione della casa editrice dal catalogo venato di fascismo e antisemitismo ... Da wired.it

Quali libri pubblica la casa editrice «Passaggio al Bosco», ed è giusto escluderla da «Più libri più liberi?» - La casa editrice di estrema destra «Passaggio al Bosco» pubblica, tra gli altri, libri di Mussolini o del fondatore dei fascisti cattolici belgi Degrelle; e per questo molti autori hanno firmato per c ... Secondo corriere.it