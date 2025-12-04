Passaggio al Bosco a Più libri più liberi Giuli | Si può contestare ma censura non è risposta

“Il sindaco di Roma assente? Ha fatto la sua scelta, io la penso come i padroni di casa dell’Aie e come il professor Cacciari: è meglio contestare piuttosto che censurare e assentarsi”. Così il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, parlando con i giornalisti a Più libri Più libri a proposito delle polemiche per la presenza della casa editrice Passaggio al Bosco. “Rispetto le scelte di tutti – ha aggiunto – se c’è qualcuno che ritiene inabitabile la Nuvola oggi è una scelta, che non condivido ma rispetto. I valori della casa editrice in questione non rispettano la Costituzione? Non credo, perché esiste un filtro all’ingresso, lo ha detto anche Cipolletta. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Passaggio al Bosco a “Più libri più liberi”, Giuli: "Si può contestare ma censura non è risposta"

