Passaggio al Bosco a Più libri più liberi Capone | Chi legge vuole capire non si ferma a polemiche

“Questa polemica innescata ha voluto dare una visibilità in più al ‘Passaggio al Bosco’. E’ un editore, e finchè l’editoria è ancora possibile, è libera e non è soggetta a chiusure di natura diversa, si passa qui come si passa lì. Ci sono tanti editori interessanti, anche sul fronte sinistro c’è una fiorente editoria. Chi legge vuole capire e non si ferma alle polemiche “. Lo ha detto Paolo Capone, segretario generale dell’UGL, stamani nel primo giorno della rassegna “Più libri più liberi”, in corso alla Nuvola a Roma. Sulla decisione del Comune capitolino di non partecipare all’inaugurazione dopo le polemiche sulla presenza della casa editrice “Passaggio al Bosco”, accusata di pubblicare materiale a carattere divulgativo nazista e fascista, Capone ha detto: “Che in Italia ci sia un gioco a polarizzare lo scontro tra destra, sinistra, ciò che è consentito e ciò che non è lecito è chiaro. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Passaggio al Bosco a "Più libri più liberi", Capone: "Chi legge vuole capire non si ferma a polemiche"

