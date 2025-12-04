Partita Ascoli – Arezzo | quattro daspo per i tifosi aretini

Arezzo, 4 dicembre 2025 – In occasione della partita di cartello Ascoli - Arezzo d isputatasi allo stadio del Duca il 23 novembre scorso "i numerosissimi tifosi aretini (quasi 600) assiepati all'interno della curva ospiti si sono resi responsabili del lancio di numerosi fumogeni e dell'esplosione di sei "bombe carta" che avvenivano soprattutto a seguito del primo gol dell'Arezzo, a scopo evidentemente provocatorio essendo l'incontro molto sentito da entrambe le tifoserie". "Nella circostanza la tifoseria ascolana ha mantenuto la sua compostezza. A seguito di indagini svolte dalla DIGOS, in collaborazione con il Gabinetto Provinciale Polizia Scientifica, sulla base dei riscontri effettuati mediante la visione delle immagini a disposizione si è giunti all'identificazione dei responsabili dei lanci di artifizi pirotecnici e di materiali esplodenti.

