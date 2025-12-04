Parte il mercato di Natale in piazza Carità | date e stand

Napolitoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 5 dicembre alle ore 17 sarà inaugurato il mercatino di Natale di piazza Carità, nel centro di Napoli. L'inziativa porta la firma delle associazioni Napoli e Artigianà. Gli stand offriranno un'ampia scelta di prodotti. In occasione del Natale 2025, gli artigiani presenti ai Mercatini di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

