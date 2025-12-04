Parroco missionario professore | è morto don Claudio Delpero

Parroco, missionario, insegnante: negli ultimi anni era stato nominato canonico della Cattedrale di Brescia (il duomo). Volto più che noto del mondo ecclesiastico bresciano, e non solo, è morto a 83 anni monsignor Claudio Delpero: si è spento nella serata del 2 dicembre, era ricoverato al Civile. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

