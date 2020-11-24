? Le Dichiarazioni di Marisa Laurito: Da Arbore alle Stoccate a De ...Attacco Inter, arrivano ottime risposte: mister Chivu non è costretto ...Weah ‘dimentica’ la Serie A: «Ligue 1 campionato con più talenti al ...Meta, indagine Antitrust UE su IA integrata in WhatsAppMerysse in concerto – Il Natale al Teatro BluSan Zeno: la meraviglia romanica di VeronaVisita alla favolosa Villa Meriggio e alla sua splendida collezione ...L'Arena di Verona: visita guidata al teatro lirico antico più antico ...«Aggira anche tu la blocca-alberghi». Cartelli informativi ironici ..."Più armi e meno salute, non è vero che la spesa sanitaria aumenta"Cybersecurity, il webinar della Cciaa per le impreseAutovelox, attivi dal 15 dicembre i dispositivi su via Isacco Newton ...Ronde a Torpignattara, sale la tensione. Qualità e risparmio: 15 completi sportivi low cost, e sotto i 10 euro, che stanno andando a ruba

Se pensavi che per acquistare completi sportivi belli, comodi e alla moda servisse spendere una for... ► dilei.it

Jingle Bell Heist – Rapina a Natale: tra love story natalizia ed heist movie – Recensione

La giovane Sophia Martin lavora come commessa ai Grandi Magazzini Sterling, uno dei più lussuosi ne... ► superguidatv.it

Corteo ex Ilva, Cgil: "La polizia lancia lacrimogeni sui lavoratori, deriva reazionaria del Governo"

Tensioni stamattina durante la manifestazione, come vi abbiamo raccontato in diretta su GenovaToda... ► genovatoday.it

Il maltempo si abbatte sulla viabilità provinciale: strade bloccate per gli allagamenti

Le forti piogge che hanno colpito nelle ultime ore la zona del Barese hanno generato diversi allag... ► baritoday.it

Natale, otto toscani su dieci farà regali nonostante le difficoltà: ecco la spesa a testa

Firenze, 4 dicembre 2025 - Aumenta, seppur di poco, la propensione dei toscani agli acquisti natali... ► lanazione.it

Favara celebra i cento anni dalla nascita di Camilleri: due giornate per riscoprire l’eredità dello scrittore

Saranno due giorni dedicati alla lingua, alla narrativa e all’immaginario di Andrea Camilleri quel... ► agrigentonotizie.it

Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 4 dicembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse pe... ► quifinanza.it

Psicologa molestata in auto, denunciato un 35enne

Attimi di terrore quelli vissuti da una psicologa il mese scorso nei pressi di via Colombo in citt... ► ilpiacenza.it

Bimbo morto al nido, disposta l

È stata aperta un'inchiesta sul caso del bimbo di poco più di un anno morto ieri pomeriggio in un ... ► parmatoday.it

A Bruxelles le “prove tecniche” della stangata Ue sulle sigarette

Per ora, un esito interlocutorio: scetticismo diffuso sulla manovra The post A Bruxelles le “prove ... ► lidentita.it

Elicottero precipita in Valmalenco, le immagini dal drone

Le immagini dal drone dell'elicottero precipitato a Lanzada, in provincia di Sondrio, nella mattina... ► ilgiorno.it

Slavia Sofia Levski Sofia (giovedì 04 dicembre 2025 ore 17:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

In Parva Liga bulgara siamo al 18esimo turno ed è una notizia non vedere il Ludogorets in testa all... ► infobetting.com

Femminicidio vicino ad Ancona, si cerca ancora il marito indagato per omicidio aggravato

Ancora nessuna traccia di Nazif Muslija, ricercato dopo il femminicidio della moglie Sadjide Muslija... ► tg24.sky.it

La curiosa idea regalo di Octopus Energy: a Natale puoi donare uno sconto in bolletta con un buono regalo

Octopus introduce i buoni regalo: il destinatario riceverà uno sconto in bolletta di pari importo a... ► dday.it

Generation Gucci, la prima pre coll di Demna è il lookbook di una sfilata mai avvenuta

Tra passato e presente, Demna reinventa i codici di Gucci attraverso un lookbook che mescola archivi... ► vanityfair.it

Netanyahu insiste: "Ok a pace con Paesi islamici ma solo dopo la grazia; la guerra è come un cancro, l

Intervistato a distanza dal giornalista Sorkin durante il forum Dealbook del New York Times, Netan... ► ilgiornaleditalia.it

Dodici gioielli, dodici storie: il nuovo calendario 2026 Ileana della Corte

Ogni pagina del calendario 2026 di Ileana della Corte racconta un frammento di vita: feste, abbracc... ► sbircialanotizia.it

A Buti è Natale: tanti appuntamenti in programma

Un mese ricco di eventi, musica, mercatini, buon gusto, spettacoli, laboratori, regali, gospel, co... ► pisatoday.it

Agricoltura, Confeuro: “Innovazione tecnologica importante ma prima infrastrutture”

Nella giornata di ieri il presidente nazionale di Confeuro, Confederazione Agricoltori Europei, And... ► romadailynews.it

Francesca uccisa con un colpo di fucile, chiesta la perizia super partes

“Non si può fugare il ragionevole dubbio sulla colpevolezza o meno di Vicol Ciprian se si fa rifer... ► casertanews.it

Femminicidio vicino ad Ancona, si cerca il marito: è indagato per omicidio aggravato

Ancora nessuna traccia di Nazif Muslija, ricercato dopo il femminicidio della moglie Sadjide Muslija... ► tg24.sky.it

Lucca segna al Cagliari, i tifosi lo fischiano ma lui risponde con un post d

Titolare e goleador negli ottavi di coppa Italia contro il Cagliari, è stato sostituito e fischiato ... ► gazzetta.it

Casatielli, biscotti e uova alla Jova: ecco le ricette più cercate sul web nel 2025

I dolci la fanno da padrone in questa classifica dei dieci piatti più googlati dagli italiani. Al pr... ► gamberorosso.it

Antonella Clerici non sposerà Vittorio Garrone: "Stiamo benissimo così"

La regina di Rai 1 ha spiegato in modo chiaro perchè, dopo due matrimoni finiti male, non pronuncerà... ► gazzetta.it

Il 2025 dell’Italia raccontato attraverso i trend di Google

La cucina resta uno dei temi più popolari: in testa casatiello napoletano e colomba pasquale, affia... ► iodonna.it

Chi è Alanah Bloor, Lady Marianna in Sandokan su Rai 1

Chi è l'attrice che interpreta Lady Marianna nella serie Sandokan in onda su Rai 1? Se Can Yaman è... ► today.it

Premio Tg Poste, Rovere (Poste): "Premiare i giovani talenti fa parte della nostra strategia" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 03 dicembre 2025 "Importante dare sempre spazio al talento, e questo è emers... ► open.online

"Più armi e meno salute, non è vero che la spesa sanitaria aumenta"

“Al centro dello sciopero generale proclamato dalla Cgil c’è un’agenda sociale diametralmente oppo... ► udinetoday.it

Il M5S chiede chiarimenti sull’incarico all’ex vicesindaco La Greca

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’interrogazione del gruppo consiliare I consiglieri comunali del M... ► dayitalianews.com

il Ceo del Tme Group Aniello Stellato nominato nuovo vicepresidente di Confindustria Caserta

Tempo di lettura: < 1 minutoIl CEO del TME Group, Aniello Stellato, è stato nominato Vicepresi... ► anteprima24.it

L

Il Comune di Ronchis è insieme all'Orchestra d'Archi Blanc e Stefano Montello, per presentare il C... ► udinetoday.it

"La Pantera siamo noi", una mostra sul movimento di studenti palermitani che graffiò la politica italiana

Tra dicembre 1989 e la primavera del 1990, l'Italia fu attraversata dal movimento studentesco dett... ► palermotoday.it

Radicalismo organizzato, globalismo antisemita e White Jihad. Ecco i nuovi rischi per la sicurezza

Con l’inizio delle operazioni militari contro Hamas e le sue basi a Gaza a seguito dei sanguinoso P... ► formiche.net

Palazzo Milzetti apre le porte all

Un dicembre ricco di appuntamenti attende i visitatori del Palazzo Milzetti – Museo Nazionale dell... ► ravennatoday.it

La sfida dell’IA in sanità: scenari di governance, responsabilità ed etica

Non più solo una prospettiva futuristica, ma una realtà operativa che richiede regole certe, compe... ► ilpiacenza.it

ai.esra ha nominato Francesco Mancini nuovo Chief Revenue Officer

Torino, 4 dicembre 2025 – ai.esra è lieta di annunciare la nomina di Francesco Mancini come nuovo Ch... ► romadailynews.it

“Sottocorteccia – un viaggio tra i boschi che cambiano”: il libro alla Foresta in città

Venerdì 5 dicembre alle ore 18:00 si svolgerà un incontro dedicato alla presentazione editoriale d... ► triesteprima.it

Marco Simoni nominato direttore dell’Istituto Affari Internazionali

L’economista politico Marco Simoni, attualmente professore alla Luiss Guido Carli, è stato nominato... ► lettera43.it

San Zeno: la meraviglia romanica di Verona

Un capolavoro d’arte, spiritualità e storia vi aspetta nel cuore di Verona: la Basilica di San Zen... ► veronasera.it

Gli anaconda erano enormi già 12 milioni di anni fa e da allora non sono cambiati perché funzionano benissimo

Gli anaconda erano già giganti 12 milioni di anni fa e hanno mantenuto le stesse dimensioni fino a ... ► fanpage.it

Telefoni e droga in carcere: sequestri e denunce nel reparto in cui si è verificata una rivolta

LECCE- Continua la lotta contro l’introduzione di telefoni e droga in carcere. All’alba di oggi, l... ► lecceprima.it

? Le Dichiarazioni di Marisa Laurito: Da Arbore alle Stoccate a De Martino e Milly Carlucci

Marisa Laurito, in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, si è espressa apertamente su vari ... ► lawebstar.it

Furti in abitazione a San Giuliano Terme, il sindaco: "Chiediamo più controlli e un quadro preciso della situazione"

Il sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli ha inviato una formale richiesta di informazioni... ► pisatoday.it

Amici 25: due allievi nella bufera per frasi gravissime

Nelle ultime ore la Casetta di Amici 25 vive un clima teso. Due giovani cantanti sono stati travolt... ► anticipazionitv.it

Anche il sindaco Gualtieri si sfila da «Più libri più liberi» contro l’editore «fascista». E Orecchio Acerbo lascia l’Aie

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha disertato l’inaugurazione di Più libri più liberi. La de... ► open.online

Miretti come Marchisio? Spalletti ci crede: può essere il "rinforzo" giusto per gennaio

Il centrocampista indossa la maglia bianconera da quando ha 9 anni e potrebbe ripercorrere le orme d... ► gazzetta.it

X Factor: stasera la finale, tutte le anticipazioni

Grande attesa questa sera per la finale di X Factor: chi vincerà tra rob, DELIA, PierC e eroCaddeo?... ► ildifforme.it

L

L’anfiteatro romano, l’Arena di Verona, rappresenta il simbolo della città. Oggi l’Arena di Verona... ► veronasera.it

Tumori: EcHo M, fare eco ai bisogni dei pazienti con malattia metastatica per migliorare percorso di cura

Roma, 4 dic. (Adnkronos Salute) - In collaborazione con Daiichi Sankyo Ripartire dall'ascolto attiv... ► iltempo.it

Donna ferita dopo caduta su suolo pubblico, chiesto risarcimento al Comune

Il Comune di Bivona, con determina dirigenziale, ha formalizzato la propria costituzione in giudiz... ► agrigentonotizie.it

Tigri e acrobati a Rivoli: un’esperienza mai vista prima

Tigri e acrobati a Rivoli: un’esperienza mai vista prima Arriva in città uno show ricco di adrenali... ► bollicinevip.com

Goldoni in scena al Teatro Masini con lo spettacolo “Gli Innamorati”

Da venerdì 5 a domenica 7 dicembre il sipario del Teatro Masini di Faenza si alzerà per la prima t... ► ravennatoday.it

Alisha Lehmann tedofora per Milano Cortina: a Como porterà lei la Fiamma Olimpica

"Sono davvero orgogliosa, è l’evento sportivo più importante al mondo, per me è un grande onore" ha ... ► gazzetta.it

I redditi da miseria di partite Iva e collaboratori con redditi. Lo studio: “Vanno da 8.500 a 18mila euro all’anno”

Più che un’emergenza, è un problema ormai endemico del nostro mercato del lavoro: i redditi bassiss... ► ilfattoquotidiano.it

La Pennicanza, Fiorello irride Gualtieri: "Dove lo porta la Tesla"

Battute fulminanti, ironia politica e momenti surreali anche oggi in diretta a 'La Pennicanza' con ... ► liberoquotidiano.it

Bigagli (Bms): "Impegnati per favorire crescita professionale giovani scienziati"

Roma, 4 dic. (Adnkronos Salute) - "Bristol Myers Squibb crede molto nella crescita professionale de... ► iltempo.it

Donna trovata esanime nel Vicentino

16.20 Una donna è stata trovata a terra in una pozza di sangue, in fin di vita, a Torri di Quarteso... ► televideo.rai.it

Skifidol Brainrot, l’alleanza con Panini che punta a conquistare l’Europa

Il vortice creativo di Skifidol Italian Brainrot™ esce dai confini italiani e si prepara a investir... ► sbircialanotizia.it

Chi è Federica, la dama del trono over di Uomini e Donne che sta conoscendo Alessio e Gianmaria

Federica è uno dei volti del trono Over di Uomini e Donne. Arrivata da poco nello studio di Maria D... ► fanpage.it

“Aprire nuove vie”: la sfida del Sant’Anna. Manetti: “La formazione è il motore del cambiamento”

PISA – “Agire nel presente, costruire il futuro”. Non è solo il titolo scelto per l’inaugurazione d... ► corrieretoscano.it

Lg CineBeam S: compatto proiettore 4K a tiro corto fino a 100”

Lg Electronics ha annunciato l’arrivo in Italia del proiettore CineBeam S (modello PU615U). Di seg... ► today.it

Lorenzo Musetti, Berrettini spiega chi è davvero: "Lo ha fatto ogni giorno"

Dopo Jannik Sinner, anche Lorenzo Musetti aveva rinunciato alla partecipazione alle Finals di Coppa... ► liberoquotidiano.it