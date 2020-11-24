Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
L'Arena di Verona: visita guidata al teatro lirico antico più antico del mondo veronasera.it
DiCaprio si sfila dal sequel di ‘C’era una volta a… Hollywood’. E abbandona Brad Pitt quotidiano.net
Fiorello candida Giorgia alla conduzione di Sanremo, la cantante provoca: “Saresti al mio fianco?” quotidiano.net
Hockey ghiaccio, i convocati dell’Italia per la European Cup of Nations: 29 azzurri di scena a Budapest oasport.it
Treviglio, rapina in villa dell'imprenditore Marini, "cena interrotta, figli legati e minacciati", 5 ladri ... ilgiornaleditalia.it
Qualità e risparmio: 15 completi sportivi low cost, e sotto i 10 euro, che stanno andando a ruba
Se pensavi che per acquistare completi sportivi belli, comodi e alla moda servisse spendere una for... ► dilei.it
Jingle Bell Heist – Rapina a Natale: tra love story natalizia ed heist movie – Recensione
La giovane Sophia Martin lavora come commessa ai Grandi Magazzini Sterling, uno dei più lussuosi ne... ► superguidatv.it
Corteo ex Ilva, Cgil: "La polizia lancia lacrimogeni sui lavoratori, deriva reazionaria del Governo"
Tensioni stamattina durante la manifestazione, come vi abbiamo raccontato in diretta su GenovaToda... ► genovatoday.it
Il maltempo si abbatte sulla viabilità provinciale: strade bloccate per gli allagamenti
Le forti piogge che hanno colpito nelle ultime ore la zona del Barese hanno generato diversi allag... ► baritoday.it
Natale, otto toscani su dieci farà regali nonostante le difficoltà: ecco la spesa a testa
Firenze, 4 dicembre 2025 - Aumenta, seppur di poco, la propensione dei toscani agli acquisti natali... ► lanazione.it
Favara celebra i cento anni dalla nascita di Camilleri: due giornate per riscoprire l’eredità dello scrittore
Saranno due giorni dedicati alla lingua, alla narrativa e all’immaginario di Andrea Camilleri quel... ► agrigentonotizie.it
Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 4 dicembre 2025: numeri e combinazione vincente
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse pe... ► quifinanza.it
Psicologa molestata in auto, denunciato un 35enne
Attimi di terrore quelli vissuti da una psicologa il mese scorso nei pressi di via Colombo in citt... ► ilpiacenza.it
Bimbo morto al nido, disposta l'autopsia
È stata aperta un'inchiesta sul caso del bimbo di poco più di un anno morto ieri pomeriggio in un ... ► parmatoday.it
A Bruxelles le “prove tecniche” della stangata Ue sulle sigarette
Per ora, un esito interlocutorio: scetticismo diffuso sulla manovra The post A Bruxelles le “prove ... ► lidentita.it
Elicottero precipita in Valmalenco, le immagini dal drone
Le immagini dal drone dell'elicottero precipitato a Lanzada, in provincia di Sondrio, nella mattina... ► ilgiorno.it
Slavia Sofia Levski Sofia (giovedì 04 dicembre 2025 ore 17:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici
In Parva Liga bulgara siamo al 18esimo turno ed è una notizia non vedere il Ludogorets in testa all... ► infobetting.com
La curiosa idea regalo di Octopus Energy: a Natale puoi donare uno sconto in bolletta con un buono regalo
Octopus introduce i buoni regalo: il destinatario riceverà uno sconto in bolletta di pari importo a... ► dday.it
Generation Gucci, la prima pre coll di Demna è il lookbook di una sfilata mai avvenuta
Tra passato e presente, Demna reinventa i codici di Gucci attraverso un lookbook che mescola archivi... ► vanityfair.it
Dodici gioielli, dodici storie: il nuovo calendario 2026 Ileana della Corte
Ogni pagina del calendario 2026 di Ileana della Corte racconta un frammento di vita: feste, abbracc... ► sbircialanotizia.it
A Buti è Natale: tanti appuntamenti in programma
Un mese ricco di eventi, musica, mercatini, buon gusto, spettacoli, laboratori, regali, gospel, co... ► pisatoday.it
Agricoltura, Confeuro: “Innovazione tecnologica importante ma prima infrastrutture”
Nella giornata di ieri il presidente nazionale di Confeuro, Confederazione Agricoltori Europei, And... ► romadailynews.it
Francesca uccisa con un colpo di fucile, chiesta la perizia super partes
“Non si può fugare il ragionevole dubbio sulla colpevolezza o meno di Vicol Ciprian se si fa rifer... ► casertanews.it
Lucca segna al Cagliari, i tifosi lo fischiano ma lui risponde con un post d'amore per il Napoli
Titolare e goleador negli ottavi di coppa Italia contro il Cagliari, è stato sostituito e fischiato ... ► gazzetta.it
Casatielli, biscotti e uova alla Jova: ecco le ricette più cercate sul web nel 2025
I dolci la fanno da padrone in questa classifica dei dieci piatti più googlati dagli italiani. Al pr... ► gamberorosso.it
Antonella Clerici non sposerà Vittorio Garrone: "Stiamo benissimo così"
La regina di Rai 1 ha spiegato in modo chiaro perchè, dopo due matrimoni finiti male, non pronuncerà... ► gazzetta.it
Il 2025 dell’Italia raccontato attraverso i trend di Google
La cucina resta uno dei temi più popolari: in testa casatiello napoletano e colomba pasquale, affia... ► iodonna.it
Chi è Alanah Bloor, Lady Marianna in Sandokan su Rai 1
Chi è l'attrice che interpreta Lady Marianna nella serie Sandokan in onda su Rai 1? Se Can Yaman è... ► today.it
Premio Tg Poste, Rovere (Poste): "Premiare i giovani talenti fa parte della nostra strategia" – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 03 dicembre 2025 "Importante dare sempre spazio al talento, e questo è emers... ► open.online
"Più armi e meno salute, non è vero che la spesa sanitaria aumenta"
“Al centro dello sciopero generale proclamato dalla Cgil c’è un’agenda sociale diametralmente oppo... ► udinetoday.it
Il M5S chiede chiarimenti sull’incarico all’ex vicesindaco La Greca
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’interrogazione del gruppo consiliare I consiglieri comunali del M... ► dayitalianews.com
il Ceo del Tme Group Aniello Stellato nominato nuovo vicepresidente di Confindustria Caserta
Tempo di lettura: < 1 minutoIl CEO del TME Group, Aniello Stellato, è stato nominato Vicepresi... ► anteprima24.it
L'Orchestra d'archi Blanc in concerto a Fraforeano
Il Comune di Ronchis è insieme all'Orchestra d'Archi Blanc e Stefano Montello, per presentare il C... ► udinetoday.it
"La Pantera siamo noi", una mostra sul movimento di studenti palermitani che graffiò la politica italiana
Tra dicembre 1989 e la primavera del 1990, l'Italia fu attraversata dal movimento studentesco dett... ► palermotoday.it
Radicalismo organizzato, globalismo antisemita e White Jihad. Ecco i nuovi rischi per la sicurezza
Con l’inizio delle operazioni militari contro Hamas e le sue basi a Gaza a seguito dei sanguinoso P... ► formiche.net
Palazzo Milzetti apre le porte all'inclusione: visite ed eventi per tutto dicembre
Un dicembre ricco di appuntamenti attende i visitatori del Palazzo Milzetti – Museo Nazionale dell... ► ravennatoday.it
La sfida dell’IA in sanità: scenari di governance, responsabilità ed etica
Non più solo una prospettiva futuristica, ma una realtà operativa che richiede regole certe, compe... ► ilpiacenza.it
ai.esra ha nominato Francesco Mancini nuovo Chief Revenue Officer
Torino, 4 dicembre 2025 – ai.esra è lieta di annunciare la nomina di Francesco Mancini come nuovo Ch... ► romadailynews.it
“Sottocorteccia – un viaggio tra i boschi che cambiano”: il libro alla Foresta in città
Venerdì 5 dicembre alle ore 18:00 si svolgerà un incontro dedicato alla presentazione editoriale d... ► triesteprima.it
Marco Simoni nominato direttore dell’Istituto Affari Internazionali
L’economista politico Marco Simoni, attualmente professore alla Luiss Guido Carli, è stato nominato... ► lettera43.it
San Zeno: la meraviglia romanica di Verona
Un capolavoro d’arte, spiritualità e storia vi aspetta nel cuore di Verona: la Basilica di San Zen... ► veronasera.it
Gli anaconda erano enormi già 12 milioni di anni fa e da allora non sono cambiati perché funzionano benissimo
Gli anaconda erano già giganti 12 milioni di anni fa e hanno mantenuto le stesse dimensioni fino a ... ► fanpage.it
Telefoni e droga in carcere: sequestri e denunce nel reparto in cui si è verificata una rivolta
LECCE- Continua la lotta contro l’introduzione di telefoni e droga in carcere. All’alba di oggi, l... ► lecceprima.it
? Le Dichiarazioni di Marisa Laurito: Da Arbore alle Stoccate a De Martino e Milly Carlucci
Marisa Laurito, in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, si è espressa apertamente su vari ... ► lawebstar.it
Furti in abitazione a San Giuliano Terme, il sindaco: "Chiediamo più controlli e un quadro preciso della situazione"
Il sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli ha inviato una formale richiesta di informazioni... ► pisatoday.it
Amici 25: due allievi nella bufera per frasi gravissime
Nelle ultime ore la Casetta di Amici 25 vive un clima teso. Due giovani cantanti sono stati travolt... ► anticipazionitv.it
Anche il sindaco Gualtieri si sfila da «Più libri più liberi» contro l’editore «fascista». E Orecchio Acerbo lascia l’Aie
Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha disertato l’inaugurazione di Più libri più liberi. La de... ► open.online
Miretti come Marchisio? Spalletti ci crede: può essere il "rinforzo" giusto per gennaio
Il centrocampista indossa la maglia bianconera da quando ha 9 anni e potrebbe ripercorrere le orme d... ► gazzetta.it
X Factor: stasera la finale, tutte le anticipazioni
Grande attesa questa sera per la finale di X Factor: chi vincerà tra rob, DELIA, PierC e eroCaddeo?... ► ildifforme.it
L’anfiteatro romano, l’Arena di Verona, rappresenta il simbolo della città. Oggi l’Arena di Verona... ► veronasera.it
Tumori: EcHo M, fare eco ai bisogni dei pazienti con malattia metastatica per migliorare percorso di cura
Roma, 4 dic. (Adnkronos Salute) - In collaborazione con Daiichi Sankyo Ripartire dall'ascolto attiv... ► iltempo.it
Donna ferita dopo caduta su suolo pubblico, chiesto risarcimento al Comune
Il Comune di Bivona, con determina dirigenziale, ha formalizzato la propria costituzione in giudiz... ► agrigentonotizie.it
Tigri e acrobati a Rivoli: un’esperienza mai vista prima
Tigri e acrobati a Rivoli: un’esperienza mai vista prima Arriva in città uno show ricco di adrenali... ► bollicinevip.com
Goldoni in scena al Teatro Masini con lo spettacolo “Gli Innamorati”
Da venerdì 5 a domenica 7 dicembre il sipario del Teatro Masini di Faenza si alzerà per la prima t... ► ravennatoday.it
Alisha Lehmann tedofora per Milano Cortina: a Como porterà lei la Fiamma Olimpica
"Sono davvero orgogliosa, è l’evento sportivo più importante al mondo, per me è un grande onore" ha ... ► gazzetta.it
I redditi da miseria di partite Iva e collaboratori con redditi. Lo studio: “Vanno da 8.500 a 18mila euro all’anno”
Più che un’emergenza, è un problema ormai endemico del nostro mercato del lavoro: i redditi bassiss... ► ilfattoquotidiano.it
La Pennicanza, Fiorello irride Gualtieri: "Dove lo porta la Tesla"
Battute fulminanti, ironia politica e momenti surreali anche oggi in diretta a 'La Pennicanza' con ... ► liberoquotidiano.it
Bigagli (Bms): "Impegnati per favorire crescita professionale giovani scienziati"
Roma, 4 dic. (Adnkronos Salute) - "Bristol Myers Squibb crede molto nella crescita professionale de... ► iltempo.it
Donna trovata esanime nel Vicentino
16.20 Una donna è stata trovata a terra in una pozza di sangue, in fin di vita, a Torri di Quarteso... ► televideo.rai.it
Skifidol Brainrot, l’alleanza con Panini che punta a conquistare l’Europa
Il vortice creativo di Skifidol Italian Brainrot™ esce dai confini italiani e si prepara a investir... ► sbircialanotizia.it
Chi è Federica, la dama del trono over di Uomini e Donne che sta conoscendo Alessio e Gianmaria
Federica è uno dei volti del trono Over di Uomini e Donne. Arrivata da poco nello studio di Maria D... ► fanpage.it
“Aprire nuove vie”: la sfida del Sant’Anna. Manetti: “La formazione è il motore del cambiamento”
PISA – “Agire nel presente, costruire il futuro”. Non è solo il titolo scelto per l’inaugurazione d... ► corrieretoscano.it
Lg CineBeam S: compatto proiettore 4K a tiro corto fino a 100”
Lg Electronics ha annunciato l’arrivo in Italia del proiettore CineBeam S (modello PU615U). Di seg... ► today.it
Lorenzo Musetti, Berrettini spiega chi è davvero: "Lo ha fatto ogni giorno"
Dopo Jannik Sinner, anche Lorenzo Musetti aveva rinunciato alla partecipazione alle Finals di Coppa... ► liberoquotidiano.it