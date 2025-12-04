Parma tentata rapina a Esselunga | arrestato tunisino

L'uomo è stato condannato a 1 anno, 6 mesi e 10 giorni di reclusione e 213 euro di multa, pena sospesa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Parma, tentata rapina a Esselunga: arrestato tunisino

