Parla Putin | Una soluzione per l’Ucraina? Difficile Kiev si ritiri dal Donbass

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato giovedì 4 dicembre che il suo incontro con gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner è stato «molto utile». E che si è basato sulle proposte discusse con il presidente Donald Trump in Alaska. Lo ha riportato l’agenzia di stampa statale RIA. Secondo Putin «è troppo presto» per parlare, ma il meeting era necessario. Putin ha detto che il vertice è durato molto perché ha dovuto esaminare ogni punto del piano di pace con l’Ucraina proposto dagli Usa. Ha anche detto che su alcuni punti la Russia non è d’accordo. E che trovare una soluzione per la crisi in Ucraina è complicato. 🔗 Leggi su Open.online

