Parla l’uomo travestito da sua madre morta la vergogna e la sua verità sul perché si è tenuto la salma in casa | La pensione non c’entra

Open.online | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 50enne che si era travestito da sua madre defunta per rinnovarle la carta d’identità innanzitutto ci tiene a chiarire che con la sua morte non ha nessuna responsabilità. Per la prima volta rompe il silenzio e spiega, attraverso il suo avvocato, Francesco Ferrari, perché ha messo in piedi quella sceneggiata raccontata dai media di tutto il mondo. È stato così che l’uomo si è guadagnato il soprannome di «signor Doubfire», sulla falsa riga del gran film di Robin Williams, nei panni di una tata da papà separato pur di riuscire a stare con i suoi figli. Certo la vicenda dell’ex infermiere appare un po’ meno romantica. 🔗 Leggi su Open.online

