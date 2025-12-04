Parla l’uomo travestito da sua madre morta la vergogna e la sua verità sul perché si è tenuto la salma in casa | La pensione non c’entra
Il 50enne che si era travestito da sua madre defunta per rinnovarle la carta d’identità innanzitutto ci tiene a chiarire che con la sua morte non ha nessuna responsabilità. Per la prima volta rompe il silenzio e spiega, attraverso il suo avvocato, Francesco Ferrari, perché ha messo in piedi quella sceneggiata raccontata dai media di tutto il mondo. È stato così che l’uomo si è guadagnato il soprannome di «signor Doubfire», sulla falsa riga del gran film di Robin Williams, nei panni di una tata da papà separato pur di riuscire a stare con i suoi figli. Certo la vicenda dell’ex infermiere appare un po’ meno romantica. 🔗 Leggi su Open.online
Approfondisci con queste news
Parla l'uomo travestito dalla madre morta: «Non l'ho fatto per la pensione, non riuscivo a separarmi da lei» - facebook.com Vai su Facebook