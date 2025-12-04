Parla il padre di Claudio Mandia studente suicida dopo la punizione della scuola americana | L’hanno messo in isolamento e trattato come un animale Veniva deriso

Mauro Mandia ricostruisce il percorso che ha portato alla tragedia: un isolamento durato giorni, scattato perché il ragazzo avrebbe copiato un compito di matematica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Parla il padre di Claudio Mandia, studente suicida dopo la punizione della scuola americana: «L’hanno messo in isolamento e trattato come un animale. Veniva deriso»

