Parise ritrova Ripalta | per l' Elettromeccanica Angelini un test di carattere contro una big del girone

Cesenatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È in arrivo una trasferta difficile per l’Elettromeccanica Angelini che sabato 6 dicembre scenderà in campo a Ripalta Cremasca (alle 20.30) contro la terza forza del girone. Le lombarde hanno perso una sola partita finora e arrivano dalla vittoria contro Ostiano; anche le bianconere si presentano. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

parise ritrova ripalta elettromeccanicaParise ritrova Ripalta: per l'Elettromeccanica Angelini un test di carattere contro una big del girone - Dopo il primo successo stagionale contro Reggio Emilia, la squadra cesenate affronta una delle squadre più in forma del campionato: serve compattezza e continuità per l’impresa in trasferta ... Secondo cesenatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Parise Ritrova Ripalta Elettromeccanica