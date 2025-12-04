Reduce dalla seconda sconfitta stagionale in campionato e scavalcato dal Lens in vetta il Paris Saint Germain di Luis Enrique cerca di riprendersi la Ligue1 vincendo in casa contro il Rennes. Partita spigolosa quella del Louis II con i parigini che hanno sofferto una squadra ben messa in campo e brava a difendersi con ordine anche in inferiorità numerica. Altra battuta d’arresto in uno . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Paris Saint Germain-Rennes (sabato 06 dicembre 2025 ore 21:05): formazioni, quote, pronostici. Marquinhos e compagni cercano riscatto contro i sorprendenti bretoni