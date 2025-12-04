Paris Saint Germain-Rennes sabato 06 dicembre 2025 ore 21 | 05 | formazioni quote pronostici Marquinhos e compagni cercano riscatto contro i sorprendenti bretoni

Infobetting.com | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Reduce dalla seconda sconfitta stagionale in campionato e scavalcato dal Lens in vetta il Paris Saint Germain di Luis Enrique cerca di riprendersi la Ligue1 vincendo in casa contro il Rennes.  Partita spigolosa quella del Louis II con i parigini che hanno sofferto una squadra ben messa in campo e brava a difendersi con ordine anche in inferiorità numerica. Altra battuta d’arresto in uno . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

paris saint germain rennes sabato 06 dicembre 2025 ore 21 05 formazioni quote pronostici marquinhos e compagni cercano riscatto contro i sorprendenti bretoni

© Infobetting.com - Paris Saint Germain-Rennes (sabato 06 dicembre 2025 ore 21:05): formazioni, quote, pronostici. Marquinhos e compagni cercano riscatto contro i sorprendenti bretoni

News recenti che potrebbero piacerti

paris saint germain rennesPronostico Paris Saint-Germain vs Rennes – 6 Dicembre 2025 - In programma al Parc des Princes il 6 Dicembre 2025 alle 21:05, la ... Da news-sports.it

paris saint germain rennesPronostici PSG - Rennes: i campioni pronti a reagire dopo la sconfitta contro il Monaco - Rennes, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match ... Scrive goal.com

paris saint germain rennesPSG, Luis Enrique difende Kvaratskhelia: "Tutti hanno alti e bassi, io sono contento di lui" - Germain torna in campo domani al Parco dei Principi per affrontare il Rennes nella quindicesima giornata di Ligue 1. tuttomercatoweb.com scrive

paris saint germain rennesPSG, le domande sui portieri fanno arrabbiare Luis Enrique: la risposta piccata in conferenza - Germain deve fare i conti con un’incertezza totale tra i pali. Segnala tuttomercatoweb.com

Paris Saint-Germain-Rennes 1-2: E' N'Diaye l'eroe della serata ... - Impresa incredibile del Rennes che viola il Parco dei Principi in 9 contro 11: decisive le reti di ... Da informazione.it

Tonfo del Paris Saint-Germain, Niang trascina il Rennes: ai campioni di Francia non basta Cavani - Germain che, nella seconda giornata, cade in trasferta al cospetto del Rennes. Si legge su sportfair.it

Cerca Video su questo argomento: Paris Saint Germain Rennes