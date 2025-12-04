Parco Upper di via Roccagorga siglato il contratto e consegnate le chiavi

Il parco Upper di via Roccagorga, ovvero l’ex Evergreen, prende vita: oggi il Comune di Latina ha consegnato le chiavi, siglando il contratto, all’affidatario, la Flan.Gest, al termine di una lunga vicenda che ha avuto diversi stop nel corso delle procedure di gara.Come ricorda la stessa sindaca. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Parco Upper di via Roccagorga, siglato il contratto e consegnate le chiavi

Leggi anche questi approfondimenti

ASINARA AL TOP: LA SARDEGNA BRILLA A BRUXELLES PER LA SOSTENIBILITÀ Il Parco Nazionale dell’Asinara, situato nella parte nord-occidentale della Sardegna, ha ricevuto a Bruxelles un prestigioso riconoscimento internazionale per la sua gestione - facebook.com Vai su Facebook

Riapre il Parco Upper di via Roccagorga grazie ai volontari: ieri sono tornati bambini e famiglie - Il parco Upper di via Roccagorga a Latina, l'ex Evergreen, torna alla vita: è stato riaperto ieri pomeriggio, proprio ad un anno dalla scomparsa, avvenuta in Francia in seguito ad un'aggressione, di ... Come scrive ilmessaggero.it

Sos del Comune ai volontari per salvare il Parco Upper di via Roccagorga dai vandali - Saranno i patti di collaborazione a “salvare” intanto, e soprattutto a tutelare, il parco Upper di via Roccagorga a Latina. Scrive ilmessaggero.it