Parafilia | cosa significa la parola più cercata su Google che tutti usano ma nessuno conosce bene

Cultweb.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parafilia è una delle parole più cercate su Google del 2025. Questo perché gli utenti la associavano a quest dedicate ad Alberto Stasi e alla riapertura delle indagini sul delitto di Garlasco. Ma cosa vuol dire esattamente? Il termine parafilia viene spesso frainteso e confuso con concetti patologici, ma la sua definizione scientifica è profondamente diversa da quella che il linguaggio comune suggerisce. In ambito psichiatrico, psicologico e sessuologico, indica qualsiasi intenso e persistente interesse sessuale diverso da quello per la stimolazione genitale con partner umani fenotipicamente normali, fisicamente maturi e consenzienti. 🔗 Leggi su Cultweb.it

