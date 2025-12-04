Paperdi al fianco di Fondazione Veronesi | per ogni strappo un respiro in più per la ricerca

Paperdi, azienda fondata nel 1989 da Vincenzo Di Leva ed oggi tra le principali aziende italiane del settore della produzione di carta per usi igienico-sanitari, ha da sempre perseguito un modello di crescita i cui principi fondanti sono l’affidabilità, l’innovazione e la sostenibilità. Partnership per la ricerca oncologica. Coerentemente con questi principi, dal 2024 Paperdi ha avviato una partnership con Fondazione Umberto Veronesi ETS, finalizzata al sostegno di progetti di ricerca in ambito oncologico. Nel 2025 l’azienda finanzia il lavoro della ricercatrice Panagiota Kalligosfyri, impegnata nello sviluppo di un innovativo dispositivo diagnostico portatile in grado di rilevare specifici microRNA per la diagnosi precoce e il monitoraggio dell’andamento delle terapie nei pazienti con tumore al polmone. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

