Papa leone un terremoto in vaticano | addio all’eredità di bergoglio

Un vero e proprio scossone ha travolto le sacre stanze del Vaticano. Con una mossa che ha lasciato tutti a bocca aperta, Papa Leone XIV ha deciso di cancellare una delle ultime grandi eredità economiche del suo predecessore, Papa Francesco. Immaginate un dibattito acceso sui soldi, sugli investimenti e su come la Chiesa raccoglie fondi: è esattamente quello che sta succedendo. Questa non è solo una riorganizzazione burocratica, ma un chiaro segnale di un cambio di rotta epocale nella gestione finanziaria della Santa Sede. La commissione di papa francesco: una chiusura inaspettata. La notizia è di quelle che fanno tremare i palazzi vaticani: Papa Leone XIV ha detto basta alla Commissio De Donationibus pro Sancta Sede, l’organismo voluto da Papa Francesco l’11 febbraio 2025. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Papa leone, un terremoto in vaticano: addio all’eredità di bergoglio

