Papa Leone sopprime la Commissione per le donazioni alla Santa Sede

Leone XIV sopprime la Commissione per le donazioni istituita 10 mesi fa da Francesco. Verso una nuova governance del fundraising vaticano (Sante Cavalleri) - A meno di dieci mesi dalla sua istituzione, la Commissio de donationibus pro Sancta Sede viene soppressa. Scrive farodiroma.it

