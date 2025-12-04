È un vero e proprio terremoto finanziario quello che ha scosso le sacre stanze del Vaticano. Con una mossa audace e inaspettata, Papa Leone XIV ha spazzato via una delle ultime eredità economiche del suo predecessore, Papa Francesco. Il dibattito sulla centralizzazione dei fondi, sugli investimenti e sul fundraising è più vivo che mai. Questa decisione non è solo una riorganizzazione burocratica, ma il segnale di un cambio di rotta epocale nella gestione del denaro della Santa Sede. Leggi anche: “L’hanno dimenticato acceso in ospedale”. Italia, morta in modo atroce: errore sconcertante Leone XIV, abrogata la Commissione di Papa Francesco. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Papa Leone, sciolta l’istituzione voluta da Bergoglio: la decisione del pontefice