Papa | incontra Benigni e vede estratti monologo su San Pietro ' che bello parla di amore'

Roma, 4 dic. (Adnkronos) - Questo pomeriggio al Palazzo Apostolico Papa Leone XIV ha incontrato Roberto Benigni insieme a Giampaolo Rossi, amministratore delegato della Rai, e a Simona Ercolani, ceo e direttore creativo di 'Stand by Me', produttrice, insieme a Vatican Media, del monologo “Pietro un uomo nel vento”, che sarà trasmesso da Rai1 il prossimo 10 dicembre in prima serata, e che è stato presentato questa mattina in anteprima mondiale alla stampa al MAXXI di Roma. Il Papa ha visto alcuni estratti del monologo: “Che bello, parla di amore”, ha commentato al termine. Durante l'incontro, prima della proiezione, il Papa e Benigni hanno parlato di cinema e de “La vita è bella”, che il Papa ha elencato fra i suoi quattro film preferiti, e di “La vita è meravigliosa” di Frank Capra. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Papa: incontra Benigni e vede estratti monologo su San Pietro 'che bello, parla di amore'

News recenti che potrebbero piacerti

"Regala un Sorriso" in Vaticano: l'associazione piemontese incontra Papa Leone XIV 145mila euro già donati agli ospedali, ora l'obiettivo è portare ecografo e mammografo a Verduno - facebook.com Vai su Facebook

Il #Papa incontra gli anziani ospiti della Casa di accoglienza delle Piccole Sorelle dei Poveri a #Istanbul. Sei suore per circa 60 anziani abbandonati o malati, di diversa nazionalità o religione, assistiti quotidianamente grazie all’aiuto di volontari e benefattori Vai su X

Papa: incontra Benigni e vede estratti monologo su San Pietro 'che bello, parla di amore' - Questo pomeriggio al Palazzo Apostolico Papa Leone XIV ha incontrato Roberto Benigni insieme a Giampaolo Rossi, amministratore delegato della Rai, e a Simona Ercolani, ceo e ... Come scrive lanuovasardegna.it

Il Papa incontra Roberto Benigni - Questo pomeriggio al Palazzo Apostolico vaticano Papa Leone XIV ha incontrato Roberto ... Riporta espansionetv.it

Roberto Benigni e il segreto di Pietro: «È come noi, mi sono innamorato di lui». Cosa svelerà nel suo monologo evento su Rai1 - «Non potreste mai immaginare cosa mi sia successo mentre preparavo questo lavoro su Pietro. Come scrive msn.com

Benigni show all'ombra del Cupolone, in prima serata su Rai1 uno straordinario monologo su chi era davvero San Pietro - Chi era Simone, il pescatore della Galilea che divenne Pietro, il discepolo preferito di Cristo, la cui tomba è stata rintracciata da una archeologa negli anni Sessanta proprio sotto ... Secondo msn.com