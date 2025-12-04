Papa | incontra Benigni e vede estratti monologo su San Pietro ' che bello parla di amore'

Iltempo.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 4 dic. (Adnkronos) - Questo pomeriggio al Palazzo Apostolico Papa Leone XIV ha incontrato Roberto Benigni insieme a Giampaolo Rossi, amministratore delegato della Rai, e a Simona Ercolani, ceo e direttore creativo di 'Stand by Me', produttrice, insieme a Vatican Media, del monologoPietro un uomo nel vento”, che sarà trasmesso da Rai1 il prossimo 10 dicembre in prima serata, e che è stato presentato questa mattina in anteprima mondiale alla stampa al MAXXI di Roma. Il Papa ha visto alcuni estratti del monologo: “Che bello, parla di amore”, ha commentato al termine. Durante l'incontro, prima della proiezione, il Papa e Benigni hanno parlato di cinema e de “La vita è bella”, che il Papa ha elencato fra i suoi quattro film preferiti, e di “La vita è meravigliosa” di Frank Capra. 🔗 Leggi su Iltempo.it

papa incontra benigni e vede estratti monologo su san pietro che bello parla di amore

© Iltempo.it - Papa: incontra Benigni e vede estratti monologo su San Pietro 'che bello, parla di amore'

News recenti che potrebbero piacerti

papa incontra benigni vedePapa: incontra Benigni e vede estratti monologo su San Pietro 'che bello, parla di amore' - Questo pomeriggio al Palazzo Apostolico Papa Leone XIV ha incontrato Roberto Benigni insieme a Giampaolo Rossi, amministratore delegato della Rai, e a Simona Ercolani, ceo e ... Come scrive lanuovasardegna.it

papa incontra benigni vedeIl Papa incontra Roberto Benigni - Questo pomeriggio al Palazzo Apostolico vaticano Papa Leone XIV ha incontrato Roberto ... Riporta espansionetv.it

papa incontra benigni vedeRoberto Benigni e il segreto di Pietro: «È come noi, mi sono innamorato di lui». Cosa svelerà nel suo monologo evento su Rai1 - «Non potreste mai immaginare cosa mi sia successo mentre preparavo questo lavoro su Pietro. Come scrive msn.com

papa incontra benigni vedeBenigni show all'ombra del Cupolone, in prima serata su Rai1 uno straordinario monologo su chi era davvero San Pietro - Chi era Simone, il pescatore della Galilea che divenne Pietro, il discepolo preferito di Cristo, la cui tomba è stata rintracciata da una archeologa negli anni Sessanta proprio sotto ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Papa Incontra Benigni Vede