Papa Francesco Israele e Lucio Corsi le parole più cercate su Google nel 2025

Le parole più cercate in internet attraverso Google nel 2025 in Italia: dominano Sanremo e Lucio Corsi, i dazi di Trump, il tennista Musetti più di Sinner e, tra gli addii, quello a papa Francesco. Servizio di Letizia Davoli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Francesco, Israele e Lucio Corsi le parole più cercate su Google nel 2025

