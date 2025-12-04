Papa Francesco il Medio Oriente Lucio Corsi Le parole dell' anno secondo Google

Le ricerche degli italiani su Google nel 2025 delineano un anno complesso, segnato da lutti eccellenti, crisi geopolitiche e nuovi protagonisti della scena musicale e sportiva. Il rapporto annuale Un anno di ricerche di Google mette in evidenza non i termini più cercati in assoluto, ma quelli che hanno registrato il maggiore incremento rispetto al 2024, offrendo così uno spaccato fedele dei temi che hanno maggiormente colpito l’opinione pubblica. Un anno di grandi addii. Al vertice degli interessi degli utenti si colloca la morte di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile 2025. L’evento ha generato un’immediata ondata di commozione e un afflusso straordinario di delegazioni internazionali a Roma, in un contesto globale già segnato da forti tensioni politiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Papa Francesco, il Medio Oriente, Lucio Corsi. Le parole dell'anno secondo Google

