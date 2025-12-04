Papa Francesco ha lasciato una somma in eredità all’amica suor Lucía Caram per acquistare ambulanze per l’Ucraina Mi ha commosso
Roma, 4 dicembre 2025 - Papa Francesco non ha mai smesso di sperare e c hiedere la pace per l'Ucraina, avendo sempre ben presente la sofferenza del popolo. Un’attenzione che è continuata anche dopo la sua morte, perché Bergoglio ha lasciato una somma di denaro alla sua amica suor Lucía Caram, missionaria argentina che vive a Barcellona, per acquistare delle ambulanze per il martoriato Paese in guerra. Da Bergoglio soldi per acquistare ambulanze. La stessa sorella Caram lo ha rivelato durante un'intervista: il Papa le ha lasciato in eredità del denaro per acquistare i mezzi di soccorso per la sua missione umanitaria in Ucraina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
