Paolo Cassano nuovo presidente della Seconda Sezione Penale del Tribunale di Avellino

Avellino, 4 dicembre 2025 - Il giudice Paolo Cassano è stato designato presidente della Seconda Sezione Penale del Tribunale di Avellino. La sua elezione è avvenuta con il voto unanime del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), che ha ratificato la proposta precedentemente. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it