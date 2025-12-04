Paolo Cassano nuovo presidente della Seconda Sezione Penale del Tribunale di Avellino
Avellino, 4 dicembre 2025 - Il giudice Paolo Cassano è stato designato presidente della Seconda Sezione Penale del Tribunale di Avellino. La sua elezione è avvenuta con il voto unanime del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), che ha ratificato la proposta precedentemente. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Staffe di sicurezza @equipe_saddles_official www.sellerialaquercia.it Spedizioni veloci e gratuite Super sicure,super grippate, estremamente belle Selleria la Quercia -via Paolo Cassano 800- 70023 Gioia del Colle -BA #equipe #horses #horsej - facebook.com Vai su Facebook