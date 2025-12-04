L’attivista è nei Paesi Bassi da giugno: da allora partecipava ogni giorno alle manifestazioni contro la multinazionale Ahold Delhaize che aveva promesso di eliminare le gabbie in cui erano tenute le galline ovaiole. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Paolo Bernini, ex eletto M5S, arrestato in Olanda mentre protestava per i diritti degli animali