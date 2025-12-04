Paolo Bernini ex eletto M5S arrestato in Olanda mentre protestava per i diritti degli animali
L’attivista è nei Paesi Bassi da giugno: da allora partecipava ogni giorno alle manifestazioni contro la multinazionale Ahold Delhaize che aveva promesso di eliminare le gabbie in cui erano tenute le galline ovaiole. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Argomenti simili trattati di recente
Paolo Bernini e Sara Spiniello sono persone attivissime per i diritti degli animali. Hanno liberato animali, denunciato maltrattamenti e sono sempre stati impegnati in politica su questi temi. Con il loro aiuto porterò in regione anche la battaglia per i diritti degli a - facebook.com Vai su Facebook
Bernini: "Non c’è stato danno d’immagine" - Giovanni Paolo Bernini non dovrà versare 100mila euro per danno d’immagine alle istituzioni. Da ilrestodelcarlino.it