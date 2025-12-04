Paolo Benvegnù due inediti di Natale in uscita il 5 dicembre | Buon Natale anche per te e Un Natale infinito con il Piccolo Coro dell’Antoniano

Due canzoni nuove, due storie che intrecciano musica, infanzia e memoria. Venerdì 5 dicembre arrivano in digitale due brani inediti di Natale firmati da Paolo Benvegnù, realizzati insieme al Piccolo Coro dellAntoniano: “Buon Natale anche per te”, primo inedito pubblicato dopo la sua scomparsa con la sua voce, e “Un Natale infinito”, cantata dal Coro con Anna Benvegnù, figlia dell’artista. Un’uscita che parla di magia natalizia con leggerezza e poesia, mettendo al centro l’amore e la gioia dei bambini. I due brani, distribuiti da Sony Music Italy, saranno disponibili su tutte le piattaforme digitali da venerdì 5 dicembre. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

