Due canzoni nuove, due storie che intrecciano musica, infanzia e memoria. Venerdì 5 dicembre arrivano in digitale due brani inediti di Natale firmati da Paolo Benvegnù, realizzati insieme al Piccolo Coro dell’Antoniano: “Buon Natale anche per te”, primo inedito pubblicato dopo la sua scomparsa con la sua voce, e “Un Natale infinito”, cantata dal Coro con Anna Benvegnù, figlia dell’artista. Un’uscita che parla di magia natalizia con leggerezza e poesia, mettendo al centro l’amore e la gioia dei bambini. I due brani, distribuiti da Sony Music Italy, saranno disponibili su tutte le piattaforme digitali da venerdì 5 dicembre. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Paolo Benvegnù, due inediti di Natale in uscita il 5 dicembre: “Buon Natale anche per te” e “Un Natale infinito” con il Piccolo Coro dell’Antoniano