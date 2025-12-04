Paola Marella le foto inedite col figlio un anno dopo la morte | Voglio vivere
A poco più di un anno dalla morte di Paola Marella, il figlio della celebre interior designer ha pubblicato sui social tre foto inedite della madre, scattate durante la malattia. Il figlio, Nicola Traversa, ha condiviso gli scatti sul profilo Instagram di Paola Marella, rimasto attivo anche dopo la scomparsa della donna per promuovere iniziative a sostegno della ricerca sul cancro al pancreas. L’account è gestito dal figlio insieme al padre, Domenico Traversa. I due hanno trovato le foto sul computer di Marella dopo la sua morte. Gli scatti la ritraggono con i capelli corti e in un caso con un foulard in testa, indossato probabilmente durante i mesi della chemioterapia: la donna sorride in compagnia del figlio, a casa e in spiaggia in riva al mare. 🔗 Leggi su Tpi.it
