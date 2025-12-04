Paola Iezzi | Io e mia sorella Chiara siamo state con lo stesso uomo poi l' amore vero con Paolo Santambrogio chi è l' attuale compagno

Paola Iezzi, voce storica del duo “ Paola e Chiara ”, oggi impegnata nel ruolo di giudice a X Factor 2025 (la finale stasera 4 dicembre) da anni vive un amore stabile e lontano dai riflettori con il suo compagno Paolo Santambrogio, fotografo e regista tra i più apprezzati del panorama italiano. Una relazione che dura dal 2007 e che rappresenta un punto fermo nella vita dell’artista, diventata negli anni sempre più riservata riguardo alla propria sfera personale. Chi è Paolo Santambrogio. Nato a Milano il 19 maggio 1978, Paolo Santambrogio ha costruito la sua carriera a partire dalla passione per la fotografia, iniziata da giovanissimo e coltivata parallelamente agli studi scientifici e universitari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Paola Iezzi: "Io e mia sorella Chiara siamo state con lo stesso uomo" poi l'amore vero con Paolo Santambrogio, chi è l'attuale compagno

Leggi anche questi approfondimenti

La finale di X Factor 2025 sta per accendersi live da Piazza del Plebiscito a Napoli. I giudici sono già arrivati in città e l’atmosfera è pura magia. Intanto sui social gira un video imperdibile: Jake La Furia, Achille Lauro, Paola Iezzi e Francesco Gabbani che into - facebook.com Vai su Facebook

Paola Iezzi si racconta a #Stories, il ciclo di interviste di #SkyTG24, tra la passione per la musica, nata e cresciuta fin da quando era bambina, al legame artistico e personale con la sorella Chiara. L'intervista di @SchillaciOmar su #SkyInsider Vai su X

Paola Iezzi, "Io e mia sorella Chiara siamo state con lo stesso uomo" poi l'amore vero con Paolo Santambrogio: chi è l'attuale compagno - Sulla vita privata di Paola Iezzi si sa poco, eppure da quasi vent’anni la cantante vive una relazione stabile e riservata con Paolo Santambrogio, fotografo e regista di successo. Da ilgiornale.it

Paola Iezzi: «Ho scelto di non avere figli per non rinunciare alla mia carriera. La separazione con Chiara? Un dolore immenso» - Ospite di Passa dal BSMT, la giudice di X Factor si è aperta sulla scelta di non diventare madre e sulla dolorosa separazione dalla sorella Chiara: «Non ci siamo parlate per una decina d'anni» ... Si legge su vanityfair.it

Paola Iezzi: «I figli? Non li ho avuti per non dire addio alla mia carriera. La separazione con Chiara? Per anni non ci siamo parlate» - A poche ore dalla finale di X Factor che si svolge a Napoli giovedì 4 dicembre, la cantante ripercorre la sua carriera e ... Da ilmessaggero.it

Paola Iezzi: «Io adulta bambina, tra Michael Jackson, mia sorella Chiara e X Factor: guidata dall'amore della gente» - È Paola Iezzi la protagonista della nuova puntata di «Stories», il ciclo di interviste ai principali interpreti ... Lo riporta ilmattino.it

Paola Iezzi: «Ho scelto di non avere figli per non dire addio alla mia carriera. La separazione con Chiara? Un dolore immenso. Per anni non ci... - A poche ore dalla finale di X Factor che si svolge a Napoli giovedì 4 ... Segnala msn.com

Paola Iezzi, il no a Robbie Williams e la maternità: "Per la musica ho scelto di non avere figli" - In un'intervista al podcast Passa dal BSMT, Paola Iezzi ha parlato della carriera, del flirt con Robbie Williams e di maternità: "Ho scelto di non avere figli". Riporta msn.com